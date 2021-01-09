​الزراعة تصدر نشرة إرشادات لتخفيف آثار الشبورة على المحاصيل

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت لجنة متابعة التغيّرات المناخية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرها في ظل تعرض البلاد لحالة غير اعتيادية من الظروف الجوية، والتي قد تؤثر على الأنشطة الزراعية.

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة والمنسق العام للجنة، في بيان له، إن البلاد تتعرض لحالة مستمرة من تكوين الشبورة المائية الكثيفة والضباب على مدار عدة أيام متتالية، وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الحالة لعدة أيام مقبلة، مع انخفاض الحرارة ليلًا.

وأوضح فهيم، أن اللجنة وبالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي تقدم بعض النصائح بناء على تقرير التنبؤ بالأمراض الذي تم إعداده بالتنسيق بين مركز معلومات تغير المناخ والمعمل المركزي للمناخ الزراعي ومعهد بحوث أمراض النباتات، بأن الظروف السائدة من استمرار تكون الشبورة المائية وزيادة الندى وما يستتبعه من زيادة الرطوبة الحرة على سطح النباتات وعدد ساعات ابتلال الورقة والرطوبة النسبية مع وجود تذبذب في درجات الحرارة، حيث تجاوزت درجة ابتلال ورقة 7 ساعات في اليوم مع وجود رطوبة نسبية تجاوزت 85% مع دفء نسبي في درجة حرارة الليل (أعلى من 10°م).

وأشار مدير معهد المناخ، إلى استمرار موجات الشبورة المائية الكثيفة وزيادة كبيرة في معدلات الندى على مناطق زراعة البطاطس الشتوية، فيتوقع بداية ظهور لمرض "اللفحة المتأخرة" في البطاطس، ومتوقع أن يبدأ الظهور في مناطق زراعية خلال العروة الشتوية الحالية خاصة التي تروي بنظام البيفوت بأطراف الدلتا الصحراوية، ومتوقع أن ينتقل تباعًا ناحية الدلتا الداخلية وخصوصًا الزراعات التي تعدت عمر 60-70 يومًا وللأصناف بالتحديد (ليدي روزيتا - اسبونتا ...الخ).

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