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اليوم.. نظر طعن على حكم تنظيم الرؤية

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اليوم.. نظر طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية اليوم.. نظر طعن على حكم تنظيم الرؤية

مصراوي Masrawy

05:00 ص السبت 09 يناير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن ، على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية.


كانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.

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