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عربات إسعاف وتكثيف أمني.. كيف استقبلت حديقة الحيوان أعياد الميلاد؟

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عربات إسعاف وتكثيف أمني.. كيف استقبلت حديقة الحيوان أعياد الميلاد؟ عربات إسعاف وتكثيف أمني.. كيف استقبلت حديقة الحيوان أعياد الميلاد؟

مصراوي Masrawy

04:00 ص السبت 09 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

شهدت عدد من الحدائق العامة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توافدًا من الزائرين احتفالًا بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات مشددة في ظل انتشار المستجد.

وكشفت الدكتور مها صابر مديرة حديقة الحيوان بالجيزة التابعة للوزارة، أن الاستعدات باحتفالات عيد الميلاد المجيد، بدأت منذ الثلاثاء الماضي، حيث شهدت الحديقة عمليات مسح ورش لكافة الجوانب والحدائق والمقاعد وتطهير دورات المياه؛ حفاظًا على المواطنين.

وقالت صابر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الحديقة دفعت بعربتي إسعاف وسيارة مطافي كإجراء متبع في ظل الاحتفالات، مشيرة إلى أن الأعداد بلغت 4400 زائر أمس الخميس.

وأضافت مدير الحديقة، أن الأعداد المسموح بها داخل الحديقة لا تزيد عن 3 آلاف زائر، وحال انتقاص هذا العدد نسمح بقطع تذاكر أخرى، لافتة إلى أن الحديقة دفعت بمزيد من أفراد الأمن في منطقة الملاهي وحديقة الطفل للتشديد على ارتداء الكمامات.

وأشارت صابر، إلى عدم رصد أي مخالفات من قبل الزوار، مؤكدة الدفع بـ5 منافذ زيادة لبيع تذاكر للجمهور؛ للحد من الزحام والتكدس.

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