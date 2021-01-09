أمين البرلمان: نواب الفردي والقائمة لن يتواجدوا في توقيت واحد لأداء القسم الدستوري

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مصراوي Masrawy

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الجلسة الإجرائية الأولى مهمة، لأن كل أعمال المجلس تعتمد عليها لذلك يجب الالتزام بكل الإجراءات اللائحية والدستورية لتجنب البطلان وعدم الدستورية، مبينًا أن البرلمان من مؤسسات الدولة الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والطبية، من إجراء كشف حراري واستخدام المطهرات والكحول وتشغيل الطوارئ وتطبيق التباعد الاجتماعي والتناوب بين العاملين في المجلس.

وأوضح "فوزي"، خلال تصريحات صحفية، أنه في هذا اليوم سيتم تقسيم الأعضاء إلى نواب فردي وقائمة، حيث سيتواجد نواب الفردي في القاعة لأداء القسم الدستورية ويجلسو بترتيب عضويتهم وفقًا لقانون تقسيم الدوائر ، ثم يخرجو من القاعة ويدخل نواب القائمة لاداء اليمين الدستورية، والذي بدورهم سيظلوا في القاعة لانتخاب رئيس المجلس ، ثم يغادرو ويدخل نواب الفردي، وهكذا بالتناوب لانتخاب الوكيلين، كما أنه إذا كان أحد النواب مرشح نفسه فأنه من حقه الدخول للقاعة.

وردًا على بعض المقترحات بإجراء القسم بشكل جماعي، أكد فوزي، أن اللائحة لا تبيح ذلك حيث يجب أن يؤدي الأعضاء القسم عضوا عضوا بشكل منفرد، حيث أن النواب في هذا اليوم يقومون ب3 أشياء الأول أداء اليمين الدستورية والالتزام بصيغة القسم، ثم انتخاب رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، مؤكدًا أن الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة سيحضرو الساعة الثانية ظهرًا، ولكن النواب الفردي سيحضرو الساعة 11 ، موضحًا أن الجميع عليهم الالتزام بالموعد المحدد.

وأوضح فوزي، أن النائبة فريدة الشوباشي هي من ستترأس الجلسة الأولى والتي ستعرض على الهواء مباشرة، حيث أنها أكبر الأعضاء المجتمعين سنًا ،كما أن نواب برلمان 2015 انتهت عضويتهم بمضي 5 سنوات ميلادية وأصبحوا لا يمتلكون الحصانة.

وأكد فوزي، أن الانتخابات ستتم عن طريق لجنة مشرفة مكونة من 7 أعضاء، وسوف يقوم النواب بالتصويت بالمناداة على اسم كل نائب، حيث أنه سيتم تمرير صندوق الانتخابات على كل نائب منعًا للتزاحم، لذلك فأن النائب عليه الالتزام بالمقعد المخصص له، مؤكدًا أن ارتداء الكمامة أمر إلزامي والنواب أصبح لديهم درجة من الوعي والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

واختتم فوزي، بتوجيه رسالة للنواب بعدم اصطحاب مرافقين معهم في هذا اليوم تجنبًا للتزاحم ، كما أن النواب الذي سيحضور معهم سائقين من الأفضل أن يطلبوا منهم المغادرة والقدوم بعد انتهاء الجلسة وذلك لأن اليوم سيكون طويل وشاق.