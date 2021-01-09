​برلماني: اختيارات المعينين في البرلمان تميزت بالتنوع

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مصراوي Masrawy

قال النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، إن اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسماء المعينين تميزت بالتنوع لتمثيل مختلف أطياف المجتمع، إذ شملت رياضيين وإعلاميين ومثقفين وشباب ونقابيين ومتخصصين وتقنيين، مضيفًا أن الاختيارات مثلت أسر شهداء الوطن والواجب.

وأوضح رضوان في تصريحات صحفية له، أن الأداء البرلماني المرتقب تحت القبة سيتسم بالحنكة والاختلاف، لأن هناك قامات نجحوا في الدورة السابقة من المعينين في مجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان سيشهد هذه المرة عملًا مع مجلس الشيوخ في القضايا المشتركة خصوصًا تلك التي تحتاج حوارًا مجتمعيًا.

وأشار رضوان إلى أن التشريعات التي تهدف صالح الدولة والمواطن ستكون على رأس أولوياته، مشيدًا بالخطوات التي يخطوها الرئيس بمصر نحو تقدم وازدهار لم يحدث من قبل.

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