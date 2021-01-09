اختل توازنها.. إنقاذ فتاة سقطت من أعلى كوبري علوي في مياه النيل بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

نجح صيادون بنهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الجمعة، في إنقاذ فتاة من الموت غرقًا في مياه النهر، إثر اختلال توازنها أثناء وقوفها على كوبري دسوق العلوي، ما أدى إلى سقوطها في مياه نهر النيل.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بمدينة دسوق، تلقت بلاغًا من أهالي يفيد بسقوط فتاة من أعلى كوبري دسوق العلوي، نتيجة اختلال توازنها أثناء وقوفها فوق الكوبري، فيما جرى إنقاذها بمعرفة الصيادين في نهر النيل.

انتقل الرائد محمود دوير، رئيس قسم شرطة الإنقاذ النهري، على رأس قوة من القسم، إلى مكان الواقعة، وجرى اقتياد الفتاة إلى القسم، وتبين أنها خلال التقاط الصور مع صديقاتها على كوبري دسوق العلوي، اختل توزانها وسقطت في مياه نهر النيل.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.