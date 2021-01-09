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مصرع شاب وإصابة والديه وطفلين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالوراق

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مصرع شاب وإصابة والديه وطفلين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالوراق مصرع شاب وإصابة والديه وطفلين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالوراق

مصراوي Masrawy

02:26 ص السبت 09 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 أخرون من أسرته، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية في الوراق، شمال الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بمنطقة طناش دائرة مركز الوراق.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تنسيقا مع العميد هشام لطفي مأمور القسم.

وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين هم الأب والأم وطفلان.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران، ومنع خطر امتدادها إلى الشقق المجاورة. وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام الطماوي مدير قطاع الشمال، إلى النيابة العامة.

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