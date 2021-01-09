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​اليوم.. للطيران تسيّر 70 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

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​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 70 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب ​اليوم.. للطيران تسيّر 70 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 9 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، جدة، الخرطوم، أكرا، لاجوس، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقة، اسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، تونس، بروكسل، فرانكفورت، إربيل، موسكو، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، ميونيخ، أثينا، جوبا، برلين، فيينا، القصيم، أبوجا) و17 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 9 آلاف راكب.

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