أخبار عاجلة

"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة -
التفاصيل تصنع الفرق -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
هيئة الأركان المشتركة: بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير -
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

محاكمة 4 متهمين بـ"خلية داعش بولاق" السبت

Print
محاكمة 4 متهمين بـ"خلية داعش بولاق" السبت محاكمة 4 متهمين بـ"خلية داعش بولاق" السبت

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 09 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية