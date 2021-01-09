بالصور.. وكيل الصحة بالشرقية يصل مستشفى ههيا لمتابعة إصلاح مضخة الأكسجين

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مصراوي Masrawy

الشرقية- فاطمة الديب:

وصل الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منذ قليل، إلى مستشفى ههيا المركزي؛ لمتابعة إصلاح مضخة الأكسجين الخاصة بالتانك الموجود بالمستشفى، والتي توقفت فجأة عن العمل بسبب البرودة الشديدة.

من جانبه، قال الدكتور محمد ناجي، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه جرى الدفع بعدد من أسطوانات الأوكسجين لمنع حدوث أو تأثر شبكة الغازات بالمستشفى، منوهًا بعدم حدوث أي تأثير على المصابين والمرضى بالمستشفى، وأن المشكلة سيتم حلها في غضون دقائق، على أن يتم توضيح الأمر فور حل المشكلة بصورة تامة.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا استغاثة تؤكد وجود مشكلة في مضخة أكسجين مستشفى ههيا المركزي، ومطالبة من لدية أسطوانات أكسجين إحضارها إلى المستشفى لحاجة المرضى الشديدة لها، وهو ما نفاه مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة، مؤكدًا على أن حديث "السوشيال ميديا" ليس كله صواب، وأنه سيتم إصدار توضيح فور حل المشكلة تمامًا.​