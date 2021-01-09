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"التنبؤ بالفيضان" يعلن عدم سقوط أمطار اليوم

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مصراوي Masrawy

01:30 ص السبت 09 يناير 2021

​كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار، عدم سقوط أمطار خلال الفترة من 7 يناير وحتى اليوم السبت 9 يناير 2021.

وأكدت وزارة الري، الاستعداد الكامل للتعامل مع موسم الأمطار والسيول من خلال تجهيز المخرات وحوائط التوجيه التي تعمل بكفاءة عالية.

الجدير بالذكر أن مزكز التنبؤ بالفيضان يقوم بإصدار النشرات والبيانات الخاصة بحالة الطقس من أجل تسهيل متخذي القرار التعامل مع السيول.

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