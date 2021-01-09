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بالانفوجرافيك| أمين النواب يشرح ترتيبات الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

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بالانفوجرافيك| أمين النواب يشرح ترتيبات الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 بالانفوجرافيك| أمين النواب يشرح ترتيبات الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

مصراوي Masrawy

01:24 ص السبت 09 يناير 2021

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنه سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية حفاظًا على سلامة النواب، وذلك بالجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك في حديثه ببرنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدًا على أن التقسيم سيتم على مستوى أعضاء الفردي حيث سيتواجدو بالبرلمان قبل الساعة 11، وأعضاء القائمة يحضروا الساعة 2 ظهرًا.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أنه بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لن يغادروا القاعة لكي يتم التصويت علي الرئيس، وسيتم التصويت بالمناداة على اسم كل نائب وسيصل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب، مشيرًا إلى أن الأعضاء بنظام الفردي سوف يقسموا اليمين الدستورية اولا، ثم يتم اخلاء القاعة لتعقيمها وتطهيرها ثم يدخل أعضاء القائمة والمعنيين.

في السياق ذاته قال إن النائبة فريدة الشوباشي هي رئيس الجلسة الافتتاحية لحين انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مشيرًا إلى أن جلسة البرلمان الافتتاحية مذاعة على الهواء مباشرة، متابعا: "نأمل من النواب عدم اصطحاب مرافقين في الجلسة الافتتاحية".

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