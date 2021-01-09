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مصراوي Masrawy

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة انتهاء التمرين المشترك بين المقاتلات السعودية (ف15) والقاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان إن" القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية أتمت اليوم الجمعة تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات(ف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (ف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية" كما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضافت "واس" أن "هذا التمرين يبرز القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي"، مشيرة إلى أن هذا التمرين "يعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".