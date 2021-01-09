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بسبب الشبورة.. المرور تغلق 6 طرق رئيسية بالمحافظات

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بسبب الشبورة.. المرور تغلق 6 طرق رئيسية بالمحافظات بسبب الشبورة.. المرور تغلق 6 طرق رئيسية بالمحافظات

مصراوي Masrawy

01:15 ص السبت 09 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، و طريق شبرا بنها الحر، وطريق الإسماعيلية أمام حركة المرور بسبب وجود شبورة.
كما أغلقت الإدارة طرق، بلبيس الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي، كما تم غلق طريق السويس أمام حركة السيارات بسبب انتشار الشبورة وتأثيرها على مستوى الرؤية.
وأهابت الإدارة العامة للمرور في بيان لها، اليوم الجمعة، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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