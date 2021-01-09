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مصراوي Masrawy

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم السبت، محاكمة مديرة إدارة مصر الجديدة التعليمية و11 مسئولًا من مساعديها، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية في القضية رقم 105 لسنة 63 قضائية.

شمل تقرير الاتهام كلًا من "أ. ف"، معلم خبير و"أ. ر" معلم خبير، و"ع. إ" موجهة، و"ن. ع" وكيل ادارة مصرالجديدة التعليمية، و"ن. إ" مديرة مدرسة السيدة حنيفة التعليمية، و"س. ش" مديرة شئون العاملين، و"م. ي" مديرة الموارد البشرية بذات الإدارة.

كما ضمت قائمة المتهمين "ه. م" مدير إدارة الخدمات التربوية، و"ه. ف" مدير إدارة مصرالجديدة التعليمية، و"آ. ك" مسئول الإحصاء، و"خ. ف" مسئول ملفات، و"ه. ه" رئيس قسم الملفات.أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار هاني عبد الستار، الوكيل العام الأول أن جميع المتهمين خلال الفترة 11 يوليو 2019 وحتى الآن بدائرة عملهم التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك.

وكشفت التحقيقات أن المخالفتين الأولى والثانية امتنعا عن تنفيذ قرار المحافظ برفع تقرير كفاية الاداء الخاص بـ"إ. ف" لدرجة 99 عن عام 2018 بالمخالفة للتعليمات، وقامت المخالفة الأولى منفردة بوضع كافة تقارير كفاية الأداء الخاص بالشاكية عن عام 2018 بدلًا من المخالفتين الثانية والخامسة بالمخالفة لقواعد وضع التقرير.وتبين من أوراق القضية أن المخالفتين الثانية والخامسة سمحتا للمخالفة الأولى بوضع الدرجات الخاصة بهما في تقرير كفاية الأداء الخاصة بـ"إ. م" عن عام 2018، وامتنعت المخالفات الثانية والثالثة والرابعة عن تنفيذ قرار المحافظ بتاريخ 29 يونية 2020 برفع تقرير كفاية الأداء الخاص بالشاكية "إ. ف" إلى درجة 99 عن عام 2019 .وأكدت التحقيقات أن المخالفات من السادسة وحتى التاسعة امتنعوا عن تنفيذ قراري المحافظ برفع تقرير "إ. م" عن عامي 2018، و 2019، رغم إعلانهما على يد محضر، وتقاعست المخالفة العاشرة عن إثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الوظيفية الخاصة بـ"إ. م" بتاريخ 11 يوليو 2019 رغم حصولها عليه عام 2014.ولم يراعي المخالف الحادي عشر الدقة حال مراجعة بيان الحالة الوظيفية الخاص بالشاكية بتاريخ 11 يوليو 2019 مما أدى الى إغفاله تدوين حصولها على برنامج التأهيل التربوي به، وأهملت المخالفة الثانية عشر في الاشراف على أعمال المخالف الحادي عشر مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.وكانت مديرة النيابة الإدارية للتعليم تلقت من وحدة الشكاوى برئاسة هيئة النيابة الادارية الكتاب رقم 12134 في 2 أكتوبر 2019 رفق شكوى "إ. م"، إخصائي اجتماعي خبير بمدرسة السلحدار المتميزة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية والتي تتضرر فيها من "ه. م" المكلفة في وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية وآخرين لامتناعهم عن تنفيذ قرار لجنة الموارد البشرية والمعتمد من محافظ القاهرة دون مبرر.