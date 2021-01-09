أخبار عاجلة

"العضاض": "القرضاوي" أول من أطلق لقب "الصحوة" على السلفية السعودية -
نائب الرئيس الأمريكي: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس -
فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة -
التفاصيل تصنع الفرق -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
هيئة الأركان المشتركة: بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير -
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث الصحة: أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر للخارج

Print
متحدث الصحة: أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر للخارج متحدث الصحة: أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر للخارج
نوه بالتأثير الإيجابي والكبير للإقبال عليه بعد تلقي خادم الحرمين الجرعة الأولى

متحدث الصحة: أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر للخارج

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بأن ‏ أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر إلى الخارج.

وأكد الدكتور العبدالعالي لقناة الاخبارية رداً على سؤال حول هل هناك ارتباط بين السماح بالسفر من عدمه لمن لم يأخذ لقاح كورونا؟ أكد أن ارتباط اللقاح بالسفر من عدمه حتى الآن لا يوجد هذا الارتباط والدراسات على ذلك مستمرة ولكن حتى الآن لا يوجد مثل هذه الاشتراطات.

ونوه متحدث الصحة بالتأثير الإيجابي والكبير للإقبال على أخذ لقاح كورونا بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ‏‫ الجرعة الأولى من لقاح .

وأشار في هذا الصدد إلى أن خطط وزارة الصحة قائمة على التوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاحات لافتاً في هذا السياق بأن أعداد المسجلين في تطبيق " صحتي " تجاوزت المليون شخص.

وكشف العبدالعالي عن افتتاح مراكز لقاحات قريباً في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية مناطق المملكة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وعن الإجراءات الصحية الجديدة مع قرار فتح السفر في 18 شعبان المقبل الموافق 31 مارس أوضح متحدث الصحة بأنه سيتم إتاحة وتوفير جميع الإجراءات التي ستواكب السفر من البروتوكولات والاحترازات الوقائية للجميع. لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

مصدر أردني : لقاح سينوفارم "فيروس كورونا مقتول" ويعطى على جرعتين

مصدر أردني : لقاح سينوفارم "فيروس كورونا مقتول" ويعطى على جرعتين

مساء dmc - كيف يؤثر فيروس كورونا على الحالة النفسية للمصريين؟

مساء dmc - كيف يؤثر فيروس كورونا على الحالة النفسية للمصريين؟

إصابة الزوجين الكفيفين في المنوفية بفيروس كورونا المستجد

إصابة الزوجين الكفيفين في المنوفية بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية