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بأمر الملك.. منح "60" مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

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بأمر الملك.. منح "60" مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة بأمر الملك.. منح "60" مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة
لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات

بأمر الملك.. منح

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"60" مواطناً لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

سياف الشهراني , ماجد الصقعوب , سليمان الغانم , محمد الخضيري , محمد الغامدي , خالد الزهراني , الرقيب أول / رزيق اليزيدي , يحيى الزهراني , الجندي أول / عبدالله طوهري , عبدالله الأحمد , تركي الأنصاري , جاسم المشرف , عبدالعزيز القميزي , علي الضويلع , معتصم العمري , محمد علي , سطام العتيبي , عبدالكريم الدخيل , العريف / عادل الدخيل الله , حمزة المقعدي , خالد الزهراني , النقيب / صالح القحطاني , الجندي أول / صالح العتيبي , المقدم / علي المقبل , الرقيب / بندر المالكي , الرقيب / سراج رواص , العريف / أحمد غزاوي , تركي الجطيلي , عبدالرحمن بالعبيد , محمد القحطاني , بندر علي , مشعل الحقباني , فيصل العروان , تراحيب المطيري , فهد العاتبي , ثامر مروي , المقدم / محمد الشهراني , صالح الهويمل , العريف / محمد الحربي , أستاذ مساعد / عماد الجهني , أحمد الشمراني , محمد الزمامي , أسامة الزهراني , أسامة الحسيني , محمد المعيرفي , النقيب الطبيب / فيصل المهيزع , مهند العتيبي , عبدالرحمن الغامدي , إبراهيم الخمعلي , عبدالرحمن المزروع , سلطان الجويسر , محمد الحمود , عبدالعزيز الخضيري , مناحي العييدي , عبدالملك التويم , العقيد / أحمد القحطاني , رئيس رقباء / بندر حدادي , طارق حدادي , أحمد حدادي , الرقيب / مشبب الأسمري.التبرع بالدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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