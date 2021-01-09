8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وسيول وضباب وتدنٍّ للرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وعسير والقصيم والرياض وجازان والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وعرفات والجموم، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت. وكذلك ستكون هناك أمطار على الطائف والعرضيات وميسان حتى الساعة الـ02.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمكة المكرمة ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة بتساقط للبَرَد وسيول وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

ونبّه المركز منطقة الرياض بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والرين والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد القصيم أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

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