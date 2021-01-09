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بالصور- حريق أعلى كوبري أكتوبر.. والحماية المدنية تتمكن من السيطرة

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بالصور- حريق أعلى كوبري أكتوبر.. والحماية المدنية تتمكن من السيطرة بالصور- حريق أعلى كوبري أكتوبر.. والحماية المدنية تتمكن من السيطرة

مصراوي Masrawy

12:25 ص السبت 09 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

تصوير - أحمد جمعة:

رصدت عدسة مصراوي اشتعال النيران بجزء من السور أعلى كوبري أكتوبر بمحيط منطقة وسط البلد في اتجاه ميدان التحرير.

وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ومحاصر ألسنة اللهب، كما تم الدفع برجال المرور لتسيير الحركة المرورية التي شهدت ظهور كثافات أعلى الكوبري بسبب الحريق.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق المحدود في دقائق معدودة، فيما رجح مصدر أمني أن حدوث ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بالحواجز البلاستيكية أعلى الكوبري.

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