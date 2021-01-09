أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
هيئة الأركان المشتركة: بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير -
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة -
التفاصيل تصنع الفرق -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عمدة لندن يعلن عن وقوع "حادثة كبرى" مع اكتساح كوفيد المدينة

Print
عمدة لندن يعلن عن وقوع "حادثة كبرى" مع اكتساح كوفيد المدينة عمدة لندن يعلن عن وقوع "حادثة كبرى" مع اكتساح كوفيد المدينة

مصراوي Masrawy

11:55 م الجمعة 08 يناير 2021

لندن - (د ب أ):
أعلن عمدة مدينة لندن صادق خان عن وقوع "حادث كبير" في العاصمة البريطانية اليوم الجمعة، جراء التفشي السريع لفيروس كورونا، محذرا من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة تواجه مخاطر تعرضها لضغوط هائلة قد تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها كما ينبغى.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إعلان خان يمثل رأيا صارما بشأن تهديد الفيروس لسكان لندن، البالغ عددهم 9 ملايين شخص، حيث تتصاعد الضغوط على المستشفيات وخدمات الإسعاف.
ويتم تعريف الحادث الكبير رسميا بأنه "حدث من المرجح أن يشمل ضررا بالغا أو تلفا أو إرباكا أو خطرا هائلا على الحياة العامة أو الصالح العام أو الخدمات الضرورية أو البيئة أو الأمن القومي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية