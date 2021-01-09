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الولايات المتحدة.. تحذيرات من احتمالية اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارًا

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الولايات المتحدة.. تحذيرات من احتمالية اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارًا الولايات المتحدة.. تحذيرات من احتمالية اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارًا

مصراوي Masrawy

11:52 م الجمعة 08 يناير 2021

وكالات:
حذر فريق العمل التابع للبيت الأبيض والمعني بمكافحة من احتمال تطور سلالة جديدة له تم اكتشافها في الولايات المتحدة وتعتبر أكشر انتشارا، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، مساء الجمعة، عن تقرير قالت إنه صدر يوم 3 يناير وتم توزيعه بين الولايات، أن فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أعلن عن احتمال ظهور سلالة جديدة له تطورت في الولايات المتحدة وتؤدي إلى تسارع انتشاره.
وقال التقرير، حسب شبكة "سي إن بي سي"، إن هذه السلالة بدأت للتو بالانتشار بين المجتمعات الأمريكية وقد تكون أكثر انتقالا بنسبة تصل إلى 50%.

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