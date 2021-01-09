​"إياتا": إعادة فتح الأجواء مع قطر يسهل نقل وتوزيع لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، بتوقيع بيان العلا "التضامن والاستقرار" خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي شهدت قيام السعودية والبحرين والإمارات ومصر، بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر.

وقال الاتحاد في بيان له، إن ذلك يمهد الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي، الذي يقلص أوقات الرحلات ويخفض التكلفة التشغيلية على الشركات، ويوفر روابط جوية أساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة.

وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط، إن إعادة فتح المجال الجوي مع دولة قطر من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر، يعد خبر سار بالنسبة للمسافرين ولقطاع النقل الجوي، خاصة خلال هذه الأوقات الحرجة، حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح كورونا عالميًا، نظرًا لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات.

وأضاف البكري: "ستساهم هذه الاتفاقية بتشغيل مسارات مباشرة بين هذه الدول مما سيوفر وقت كبير على المسافرين، حيث شهدت الرحلات السابقة زيادة على الوقت الأصلي للرحلة من 40 دقيقة لأكثر من 5 ساعات في بعض الحالات"، مشيرًا إلى أنها ستساعد في تخفيض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران، ما يسهم في مساعدتهم في مواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

وتابع البكري: "نتطلع إلى فتح المجال الجوي بين أهم الأسواق في صناعة الطيران إقليميًا وعالميًا، ما يمهد لإنشاء ممرات سفر آمنة خالية من متطلبات الحجر الصحي بين هذه الدول، والتي تسمح للعائلات والأصدقاء في جميع أنحاء المنطقة بإعادة السفر بشكل أسهل".​