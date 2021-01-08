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لبنان يعلن الإغلاق العام اعتبارا من الخميس

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لبنان يعلن الإغلاق العام اعتبارا من الخميس لبنان يعلن الإغلاق العام اعتبارا من الخميس

جي بي سي نيوز :- أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بمكافحة ، الإغلاق العام في البلاد اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية محمد فهمي إن اللجنة ستواكب خلال فترة الإغلاق تجهيز المستشفيات لرفع قدرتها الاستيعابية.

من جهته أكد وزير الداخلية أن وزارته ستخفض عدد الوافدين إلى لبنان خلال فترة الإغلاق.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب في وقت سابق من اليوم، أن أسرة العناية الفائقة في مستشفيات البلاد أصبحت ممتلئة، وأن لبنان بات يحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة بمواجهة كورونا.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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