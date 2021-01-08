أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
هيئة الأركان المشتركة: بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير -
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة -
التفاصيل تصنع الفرق -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وفاة صيادين اثنين بالكويت واليونان

Print

مصراوي Masrawy

09:52 م الجمعة 08 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

توفي شخصين من أبناء عزبة البرج بدمياط، في حادثين منفصلين خارج الأراضي المصرية، اليوم الجمعة، وسادت حالة من الحزن بين الأهالي، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لاستقبال الجثمانين للدفن.

وتعرض مصطفى حماد، صياد، لحادث على متن سفينة تجارية داخل ميناء الكويت، ما أدى إلى وفاته، وأخطرت أسرته بالواقعة، بينما توفي محمد هلالي، صياد، جراء إصابته في حادث عمل على متن مركب صيد بدولة اليونان.

ومن المقرر تشييع الجثمانين عقب وصولهما إلى المدينة، غدًا السبت.

حادث دولة اليونان

ae6d2263b0.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية