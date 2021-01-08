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شبورة صباحية وبارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

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شبورة صباحية وبارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات شبورة صباحية وبارد ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

مصراوي Masrawy

09:46 م الجمعة 08 يناير 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، طقسًا دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

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