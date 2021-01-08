​غرفة الشركات تشدد على الالتزام بالضوابط الصحية لتشغيل النقل السياحي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت غرفة شركات السياحة، شركات النقل السياحي، بضرورة الإلتزام بالضوابط المعتمدة للتشغيل من جانب وزارة السياحة والآثار.

وبحسب بيان اليوم ء يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق مبادرة "شتي في مصر" التي تنطلق منتصف يناير الجاري، حيث تواكب بدء إجازة نصف العام الدراسي سواء مع السائحين المصريين أو الأجانب.

وقالت الغرفة، إن وزارة السياحة، رصدت عددا من الملاحظات والتي قد ترقى إلى مخالفات من قبل بعض الشركات العاملة في مجال النقل السياحي وإنها – كغرفة – تخشى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا من وزارة السياحة على غير الملتزمين بضوابط التشغيل للنقل السياحي.

وأوضحت الغرفةؤ الضوابط التى إعتمدتها وزارة السياحة منذ إستئناف السياحة فى الدليل الاسترشادي للتعريف بالضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف ومختلف الأنشطة السياحية، للحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين والسائحين؛ للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتى تم إعداده بالتنسيق مع وزارتي الطيران والصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتتضمن ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي (الأتوبيس، الليموزين والسيارات الكهربائية “الجولف) الآتي:

- الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل (50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية)، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الجولف.

- الالتزام بعدد 2 راكب بحد أقصي في الليموزين

- عدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية.

- توفير مطهرات ومعقمات الأيدي وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر

- التهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

- التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.

​