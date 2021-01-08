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وزيرة الهجرة والسفير المصري يفتتحان المعسكر السابع لـ"اتكلم عربي" في المنامة

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وزيرة الهجرة والسفير المصري يفتتحان المعسكر السابع لـ"اتكلم عربي" في المنامة وزيرة الهجرة والسفير المصري يفتتحان المعسكر السابع لـ"اتكلم عربي" في المنامة

مصراوي Masrawy

08:58 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك السفير ياسر شعبان السفير المصري بالمنامة، فعاليات المعسكر السابع لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في دولة البحرين، اليوم الجمعة عبر تطبيق "زووم"، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم وتراثها.

جاءت ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم والكويت.

وخلال معسكر اليوم، رحبت وزيرة الهجرة بالمشاركين، ووجهت الشكر لفريق مؤسسة "ويل سبرنج" على الجهود المبذولة في تنظيم المعسكرات، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبناء المصريين في الدول العربية إنما يستهدف بالأساس تعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط تحدث اللغة العربية.

كما تفاعلت وزيرة الهجرة مع الأطفال، من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم ومعرفة الأكلات المصرية التي يحبونها أو أي مقتنيات مصرية التي يحتفظون بها في منازلهم، واتفقوا جميعا قائلين إن "مصر في القلب" وإنهم لمسوا بأنفسهم تطورًا وتغييرًا كبيرًا في كل شئ على أرضها حينما سافروا إليها وقت قضاء عطلتهم.

وتحدثت الوزيرة معهم عن الجهود العظيمة للقيادة السياسية في مصر ودورها في معركة البناء والتنمية الجارية على أرض مصر والتي تعيش الآن أزهى عصورها في التعايش والتسامح والمواطنة، مستشهدة بتهنئة الرئيس السيسي للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أوصت الوزيرة الأبناء بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة العالمية حاليًا، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء الجائحة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج.

من جانبه، رحب السفير ياسر شعبان، سفير مصر بالبحرين، بمعالي وزيرة الهجرة وبأبناء المصريين بدولة البحرين، موجها خالص الشكر أيضا لفريق مؤسسة "ويل سبرنج" على الجهود المبذولة في تنظيم المعسكر.

وثمن السفير المصري دور وجهود السيدة وزيرة الهجرة في ربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم، وفي الترويج للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" باعتبار أن اللغة العربية تمثل لنا أساس ارتباط المواطنين ببلدهم والعنصر الأساسي في التعامل والتعايش.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي: اضغط هنا

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مصراوي Masrawy

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