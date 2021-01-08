تحرير ٨٠٩ محاضر خلال حملة تموينية بدمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، خلال شهر ديسمبر المنقضي أسفرت عن تحرير ٨٠٩ محاضر.

وأعلنت المديرية، في بيان لها اليوم، تحرير ١٤٤ محضرًا للمخابز، بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف، وتوقف الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات والعمل بدون ترخيص.

وجرى تحرير ٦٦٥ محضرًا لوجود مخالفات تعددت ما بين رصد حالات غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر وشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر.

كما جرى تحرير 4 محاضر جنح، بعد رصد مخالفات غش تجاري.