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حبس المتهم بسحل أمه في كفر الشيخ

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حبس المتهم بسحل أمه في كفر الشيخ حبس المتهم بسحل أمه في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

09:02 م الجمعة 08 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على أمه، وطردها من المنزل.

وتبين خلال التحقيقات مع المتهم، حمله بطاقتي تحديد هوية تحمل اسمه، فجرى تحرير مذكرة لمباحث مركز شرطة دسوق، بخصوص الواقعة.

وتقدمت دولت محمد 70 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية تابعة لدسوق في كفر الشيخ، ببلاغ إلى مركز شرطة دسوق تتهم فيه ابنها "محمد.م.أ.ف"، 45 عامًا، عامل، بالاعتداء عليها وطردها من البيت وتهديدها بالقتل.

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