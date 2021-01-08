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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل والبيرة

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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل والبيرة إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل والبيرة

مصراوي Masrawy

08:56 م الجمعة 08 يناير 2021

رام الله - (أ ش أ):

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة؛ ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، وفتحوا خراطيم المياه صوب المواطنين وممتلكاتهم، ما تسبب في إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة، بعد إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.

كما أُصيب شاب ومسعف بقنبلتي غاز بشكل مباشر، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، وفقا لـ (وفا)، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا قنابل الغاز بشكل مباشر صوب المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة شاب بقنبلة في رقبته، ومسعف متطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقنبلة في قدمه، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

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