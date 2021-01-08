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سي إن إن: كلينتون وبوش وأوباما يخططون لحضور حفل تنصيب بايدن

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سي إن إن: كلينتون وبوش وأوباما يخططون لحضور حفل تنصيب بايدن سي إن إن: كلينتون وبوش وأوباما يخططون لحضور حفل تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

08:34 م الجمعة 08 يناير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أفادت (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن كلاً من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وجورج بوش، وباراك أوباما يخططون لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في 20 يناير الجاري.
وأضافت الشبكة أن هؤلاء الرؤساء السابقين يعتزمون الانتقال للعاصمة واشنطن لحضور مراسم انتقال السلطة في الولايات المتحدة.
في حين أشارت الشبكة إلى أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر "غير قادر على السفر".
وكان الرؤساء الأمريكيون المُشار إليهم قد استنكروا عملية اقتحام مؤيدين لترامب الكونجرس الأمريكي مؤخراً.

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