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​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل لليد

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​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل كأس العالم لليد ​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل لليد

مصراوي Masrawy

08:26 م الجمعة 08 يناير 2021

(مصراوي):

تستعد لاحتضان بطولة لكرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وستكون هذه أول بطولة لكرة اليد تضم 32 فريقاً بدلاً من 24.

وتعد هذه البطولة هي الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.

وكشف مصدر إعلامي مسئول لـ"مصراوي"، أن البطولة سيتم بثها على قناة "3 ONTIME SPORTS" صاحبة الحقوق الحصرية للبث بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، كما سيتم بثها على التردد الأرضي لـ"تايم سبورتس".

وأضاف المصدر، أنه فيما يخص التصوير والإخراج، فسيتم الاستعانة بشركة فرنسية وفقًا لقرار الاتحاد الدولي لكرة اليد، لتصوير وإخراج البطولة، فيما سيتم بث برامج لمتابعة وتحليل فعاليات البطولة خلال مدة إقامتها.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس، الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإطلاق قناة رياضية جديدة تنضم إلى مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن "أون تايم سبورتس 3" هي أحدث القنوات التي تبدأ إرسالها على تردد 12303 أفقي علي النايل سات.

وأضاف أن إطلاق القناة جاء بناء على خطة الشركة المتحدة برئاسة تامر مرسي لتلبية احتياجات المشاهد، ويأتي على رأسها البث المباشر لمبارايات كأس العالم لكرة اليد.

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