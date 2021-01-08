قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أسدل الموت الستار على قصة الطفلة "فرح" التي توفيت بعد صراع مع المرض الذي اشتد عليها آخر 4 أعوام، وتسبب في دخولها غيبوبة انتهت برحيلها.

فرح سامي الجمال، طالبة في الثانوية العامة تبلغ من العُمر 18 عامًا، اشتد عليها المرض، وبعد زيارات عديدة للأطباء لم يعرف أحدهم السبب، ساقها القدر إلى طبيبة متخصصة في السكر والغدد الصماء، لتكتشف أن الطفلة لديها ورم حميد في البنكرياس يُفرز 3 أضعاف الأنسولين في الإنسان العادي، ما يقلل نسبة السكر في الدم ويُدخلها في غيبوبة مستمرة، وتضطر أسرتها إلى حملها سريعًا إلى مستشفى سرس الليان لإفاقتها.

حكت "فرح" قصتها مُسبقًا، وقالت أنها لا تستطيع الخروج في الشارع بسبب تعليقها للجلوكوز ومستلزماته المُحملة في رقبتها طول الوقت، كما اضطرت لتأجيل الدراسة كون حياتها شبه متوقفة بسبب المرض، وأكدت أن والدها الذي يعمل بإحدى الجامعات ووالدتها "ربة منزل"، بجانبها يأملان علاجها.

أجرت "فرح" عدة عمليات منها استئصال البنكرياس في معهد الكبد القومي بشبين الكوم، وكانت تضطر لتناول أقراص إنزيمات للهضم، ووصف الأطباء حالتها بأنها تحدث لواحد بين كل 100 ألف شخص.

واليوم أعلنت أسرتها وفاتها والاستعداد لدفنها، فيما اتشحت مدينة سرس الليان بالسواد حزنًا على الطفلة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.