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تفقده الرئيس اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل " (صور)

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تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) تفقده الرئيس اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل " (صور)

مصراوي Masrawy

07:33 م الجمعة 08 يناير 2021

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الجمعة، مشروع "مستقبل " للإنتاج الزراعي لاستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي أبرز المعلومات حول المشروع..

1- يمتد على مساحة 500 ألف فدان، ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي.

2- يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد.

3- كما يهدف لتوفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة.

4- بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع.

5- يقع المشروع على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق.

6- تم اختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من موانئ التصدير، والمطارات، والمناطق الصناعية، وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، ما يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضي المشروع إلى سائر أنحاء الجمهورية، هو ما كان له أثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من إنتاج المشروع خلال جائحة .

7- تتضمن البنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والري، مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية.

8- كما يتضمن آلاف من جهاز الري المحوري "بيفوت" و2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم، وشبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول 500 كم.

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