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جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد

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جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد
يهدفان إلى تزويد الطلبة بالمعرفة العلمية الأحدث لاستخدامها بشكل أمثل

جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد

أطلقت جامعة الملك سعود، بإشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، برنامجَيْ دبلوم مرخصَيْن من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يُقدَّمان بنمط التعليم عن بُعد للمرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة أن البرنامجَيْن هما: (برنامج الإدارة المالية والمصرفية)، و(برنامج إدارة أعمال التأمين). وسيكون التقديم عليهما عن طريق بوابة القبول الإلكتروني للبرامج بنمط التعليم عن بُعد بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للطلاب والطالبات (https://darpc.ksu.edu.sa/ksu) .

وتأتي هذه الخطوة رغبة في توفير البرامج الأكاديمية المتميزة للمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ عبر تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم لجميع فئات المجتمع، وبناء وتنمية وتطوير الكوادر البشرية بما يوائم متطلبات سوق العمل، ويلبي احتياجاته بكفاءة عالية.

يُذكر أن البرنامجَين يهدفان إلى تزويد الطلبة بالمعرفة العلمية الأحدث، وتدريبهم على استخدامها بشكل أمثل لتطوير مهاراتهم الأدائية، وتمكينهم من تقديم الخدمات اللازمة للمجتمع بشكل مميز؛ ليتواكب مع التطورات الحديثة في هذين المجالين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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