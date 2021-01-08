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بالصور.. انتشال جثة أحد ضحايا حادث ترعة الإسماعيلية بالشرقية

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بالصور.. انتشال جثة أحد ضحايا حادث ترعة الإسماعيلية بالشرقية بالصور.. انتشال جثة أحد ضحايا حادث ترعة الإسماعيلية بالشرقية

مصراوي Masrawy

07:07 م الجمعة 08 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، اليوم الجمعة، جثة أحد المختفين في حادث سقوط سيارة بترعة الإسماعيلية في الشرقية، وجاري البحث عن آخر.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبري الزوامل ببلبيس، فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وجرى انتشال شخصين مصابين بكدمات وجروح.

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