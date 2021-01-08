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بالصور.. البيئة تكشف حقيقة ظهور حيوان يشبه التمساح بترعة في أسيوط

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بالصور.. البيئة تكشف حقيقة ظهور حيوان يشبه التمساح بترعة في أسيوط بالصور.. البيئة تكشف حقيقة ظهور حيوان يشبه التمساح بترعة في أسيوط

مصراوي Masrawy

07:03 م الجمعة 08 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت حالة من الذعر على أهالي منطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الجمعة، عقب ظهور أحد الزواحف يشبه التمساح بترعة الملاح.

جرى إخطار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وانتقل المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظةسيوط، برفقة المهندس حسام صلاح عبد العال مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، إلى مكان البلاغ.

وقال مدير عام فرع جهاز شئون البيئة، إنه بالمعاينة الأولية تبين أنه حيوان الورل النيلي، وهو من فصيلة الزواحف ذات الدم البارد، واسمه الشائع بالإنجليزية Nile monitor والاسم العلمي (Varanusniloticus) ، وهو من أكبر الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات.

وأكد مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، أنه لا داعي للذعر، وأن الورل النيلي ينتشر على ضفاف نهر النيل؛ مشيرًا إلى أن الورل النيلي لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان، وأنه مدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩ ، والذى ينص على حظر صيده أو الاتجار فيه بشكل غير مقنن.

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