أخبار عاجلة

بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً -
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل -
إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة -
التفاصيل تصنع الفرق -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية

Print

القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية

تغلب فريق القادسية الأول لكرة القدم على ضيفه فريق نادي الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الخبر في المنطقة الشرقية، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وتقدم القادسية في زمن الشوط الأول بهدفين، حيث حقق اللاعب أسبريا الهدف الأول عند الدقيقة ١٢، فيما تمكن اللاعب حمد اليامي من إضافة الهدف الثاني للقادسية عند الدقيقة ٣ +٤٥.

وفي زمن الشوط الثاني حاول فريق الأهلي العودة، ولكن "العمري" أكد تفوق القادسية بثلاثية بعد إحرازه لهدف في الدقيقة ٧٦، وقبل نهاية اللقاء أحرز عبدالرحمن غريب الهدف الأهلاوي الوحيد عند الدقيقة ٧٨.

القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية

القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل

إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة

إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

شبكة عيون الإخبارية