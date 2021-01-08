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بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ

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بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

06:59 م الجمعة 08 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:
تدخلت العناية الإلهية وأنقذت عدد من مصابي بمستشفيي قلين ومطوبس في كفر الشيخ، بعد نفاذ الأكسجين وتأخر سيارتين محملتين بالأسطوانات، بسبب الضباب الذي حجب الرؤية على الطرق.
اقترب تنك الأكسجين بمستشفى قلين المركزي، على النفاذ، وأصبحت حياة 80 مريضا على المحك، العداد يشير إلى وجود 1000 لتر متبقية في الخزان، الذي يتسع إلى 7 آلاف لتر.
جرى إخطار علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، والذي تواصل بدوره مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجرى توفير عدد من أسطوانات الأكسجين لإنقاذ الموقف، وسيارتي شرطة، لمرافقة السيارة المحملة بالأكسجين من طنطا إلى قلين لتسهيل حركة سيرها ووصولها قبل فوات الأوان.
وفي مركز مطوبس، سارع العديد من أهالي المدينة لإمداد مستشفى مطوبس المركزي، بأسطوانات الأكسجين التي بحوزتهم في المنازل، بعد استغاثة إدارة المستشفى، وأطباء العناية، باقتراب الأكسجين من النفاذ، ووجود خطورة على حياة 40 مريضًا إذ لم يجري توفير أكسجين في غضون 12 ساعة.
وفي دسوق واصل أعضاء مبادرة الخير توفير اسطوانات الأكسجين، وتوصيلها لمنازل مصابي فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في العزل المنزلي، بعد نفاذ أسطوانات الاكسجين لديهم.

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مصراوي Masrawy

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