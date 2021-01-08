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الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

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الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

06:49 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم 8 يناير، إغلاق مسجد الرحمة بميت الديبة التابع لإدارة أوقاف قلين بمديرية كفرالشيخ، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، لمدة أسبوع على ألا يفتح إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد.

وتؤكد اللجنة أنها لن تتأخر عن إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.​

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