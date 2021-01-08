خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على "الفياض"

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رئيس هيئة الحشد الشعبي عمل على قمع الاحتجاجات بدعم "ثوري إيران"

فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق.

وبحسب "العربية" قال بيان الخزانة إن "الفياض" كان جزءًا من خلية أزمة تتألف أساساً من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

كما أكد البيان أن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران تواصل شن حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة.

وقال وزير الخارجية ستيفن منوتشين: "من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، يشن المسلحون والسياسيون المتحالفون مع إيران مثل فالح الفياض حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني".

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من جهودهم للاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم.

