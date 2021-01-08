أخبار عاجلة

التفاصيل تصنع الفرق -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
رامي جلال: انعقاد مجلس النواب شهادة وفاة اليمين الديني المتشدد -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على "الفياض"

Print
خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على "الفياض" خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على "الفياض"
رئيس هيئة الحشد الشعبي عمل على قمع الاحتجاجات بدعم "ثوري إيران"

خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على

فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق.

وبحسب "العربية" قال بيان الخزانة إن "الفياض" كان جزءًا من خلية أزمة تتألف أساساً من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

كما أكد البيان أن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران تواصل شن حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة.

وقال وزير الخارجية ستيفن منوتشين: "من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، يشن المسلحون والسياسيون المتحالفون مع إيران مثل فالح الفياض حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني".

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من جهودهم للاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل

إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة

إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

شبكة عيون الإخبارية