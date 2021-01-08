مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

لقيّ شاب وفتاة مصرعهما خنقًا، مساء اليوم الجمعة، نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية في مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوفاة "م.س" 21 عامًا، "ب.ج" 24 عامًا، يقيمان بمدينة العدوة، اختناقًا بالغاز.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفيين.