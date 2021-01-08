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رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن"

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رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "ترامب": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن" رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن"
واصل دعم مؤيديه وقال: الوطنيون الذين صوتوا لي لن يعاملوا بشكل غير جيد

رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو..

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أن الأميركيين الذين صوتوا له لن يتم معاملتهم بشكل غير مناسب، مضيفاً أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن.

وبحسب "العربية"، قال "" في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "الوطنيون الذين صوتوا لي وعددهم 75 مليوناً لن يتم معاملتهم بشكل غير جيد"، كما أضاف: "إلى كل ما سألوني، لن أحضر مراسم تنصيب بايدن".

وصادق الكونغرس الأميركي الخميس على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وأعلن نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس، خلال جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب) حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

أتى ذلك، بعد أن أنهى أعضاء الكونغرس عملية التصديق على نتائج الولايات، بعد مناقشة الطعون في بنسلفانيا وأريزونيا وإسقاطها لاحقًا بتصويت الأغلبية، وذلك بعد أن سقطت أيضًا اعتراضات أخرى، قبل التوصل إلى مرحلة مناقشتها.


يشار إلى أن موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، تمهد الطريق لتولي "بايدن" الرئاسة في 20 يناير المقبل.

هذا وكان "ترامب" قد حظر "تويتر" حسابه عقب منشورات وصفت بأنها محرضة لمناصريه لاقتحام الكونغرس؛ حيث كان أعضاؤه مجتمعين، وذلك في محاولة لإلغاء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، التي فاز فيها جو بايدن.

وكانت أول تغريدة له بعد حظر حسابه على "تويتر"، مقطع وجّه فيه "ترامب" دعوة للمصالحة بين الأميركيين، مؤكداً تمسكه بانتقال سلمي ومنظم للسلطة في البلاد، ومديناً مقتحمي الكابيتول الذين اعتبرهم لا يمثلون القيم الأميركية.

وفي أول إقرار له بنتائج الانتخابات، قال "ترامب" في فيديو بثه على حسابه، الجمعة: "الآن وقد صادق الكونغرس على نتائج الانتخابات، إدارة جديدة ستتسلم السلطة في 20 يناير"، مضيفاً: "رحلتنا التي لا تصدق قد بدأت للتو".

وعن اقتحام مبنى الكابيتول، أكد أن المتورطين سيدفعون الثمن، معتبراً أنهم لا يمثلون أمريكا.

يذكر أن 5 أشخاص قتلوا بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 50 من عناصر الشرطة، بعد أن تسلل المتظاهرون المؤيدون لـ"ترامب" إلى مبنى الكابيتول لمنع المشرعين من إعلان فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، وفق نتائج الكلية الانتخابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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