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بعد تعيينها بمجلس النواب.. أول تعليق من الإعلامية دينا عبدالكريم

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بعد تعيينها بمجلس النواب.. أول تعليق من الإعلامية دينا عبدالكريم بعد تعيينها بمجلس النواب.. أول تعليق من الإعلامية دينا عبدالكريم

مصراوي Masrawy

06:17 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

علقت الإعلامية دينا عبدالكريم على قرار الرئيس عبدالفتاح ، باختيارها ضمن المعينين بمجلس النواب.

وقالت عبدالكريم، في تصريحات لها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "شرف كبير ومسئولية غالية.. بأصلي أني أكون قدها".

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد، يوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 في عضوية مجلس النواب.

ويأتي ذلك تفعيلًا لنص المادة (27) من قانون مجلس النواب والمنظمة لتعينات رئيس الجمهورية بمجلس النواب.

ونصت على يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.

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