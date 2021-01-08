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إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى

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مصراوي Masrawy

05:47 م الجمعة 08 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت الدكتورة نرمين عدلي وكيل شؤون البيئة والمجتمع بكلية طب بنها، اليوم الجمعة، إطلاق مبادرة "إحنا معاك"، لمساعدة مرضى في كافة التخصصات وضمان تقديم الخدمة لهم.

وأضافت عدلي، أن المبادرة تتضمن عدة محاور منها أرقام مخصصة للأطباء في كافة التخصصات على استفسارات مرضى كورونا، ويتضمن جروب استشارات طبية من جميع التخصصات للرد على استفسارات المرضى وتقديم المساعدة لهم.

كما يضم فرق استغاثة لتقديم المساعدات الطبية المختلفة، حيث يوجد مجموعة من المتطوعين لتقديم المساعدة المجانية 0165476341، إضافة إلى التواصل مع متبرعين لأنابيب الأكسجين لحالات العزل المنزلي عبر الرقم 01023239224، وفي حالة وجود حالات كورونا في أي منزل أو مؤسسة يجري أرسال شركة الرش للتعقيم عبر الاتصال بالرقم 01221115115.

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