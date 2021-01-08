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يعلن أنه لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن

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ترامب يعلن أنه لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن يعلن أنه لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن

مصراوي Masrawy

05:55 م الجمعة 08 يناير 2021

وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
كان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أكد أنه سينفذ عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.
وقال النائب العام الأمريكي بالإنابة جيفري روسين إنه سيتم اتهام بعض المشاركين في أعمال العنف بالكونجرس الأمريكي، وأن السلطات سوف تجري المزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.
وقال في بيان إن مدعين جنائيين ظلوا يعملون طوال الليل منذ اقتحام المبنى لجمع أدلة، وتحديد هوية الجناة، وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم اتحادية.
وأضاف روسين أن "وزارة العدل ملتزمة بضمان أن يتحمل أولئك المسؤولون عن هذا الاعتداء على حكومتنا وسيادة القانون، كامل العواقب على أفعالهم بموجب القانون".

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مصراوي Masrawy

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