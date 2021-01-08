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​بعد إصابته بكورونا.. تحسن الحالة الصحية لجورج إسحاق وخروجه من العناية المركزة

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​بعد إصابته بكورونا.. تحسن الحالة الصحية لجورج إسحاق وخروجه من العناية المركزة ​بعد إصابته بكورونا.. تحسن الحالة الصحية لجورج إسحاق وخروجه من العناية المركزة

مصراوي Masrawy

05:49 م الجمعة 08 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحسن الحالة الصحية للدكتور جورج إسحاق عضو المجلس، عقب دخوله المستشفى بساعات إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ"مصراوي" اليوم الجمعة، إن إسحاق خرج من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية داخل مستشفى السلام الدولي، وذلك بعد تحسن حالته.

ونُقل جورج إسحاق إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدكتور جورج إسحاق اشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.

وأضاف شكر لـ"مصراوي"، أنه خلال الأيام الماضية اعتاد إرسال التهاني بمناسبة العام الجديد لأعضاء المجلس وذلك من منزله.

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مصراوي Masrawy

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