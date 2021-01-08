صرخة أنثى بعد منتصف الليل.. كواليس اغتصاب كوافيرة في الهرم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على شابين اثنين؛ لاتهامهما بالاعتداء جنسيا على عاملة كوافير بمنطقة الهرم.

منذ يومين تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم بلاغا من عاملة كوافير عشرينية اتهمت شخصين -أدلت بأوصافهما- باختطافهما والاعتداءعليها جنسيا تحت تهديد السلاح.

أمام العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، قالت المبلغة إنها أثناء سيرها بمنطقة الطوابق -بعد منتصف الليل- اعترض طريقها شابين في مطلع العشرينات، اصطحباها عنوة إلى شقة وتناوبا على اغتصابها.

راجع ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، كاميرات المراقبة، وتم تحديد هوية المتهمين وهما "سائق وعاطل".

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها الرائدان محمد سعودي وهاني عجلان معاوني مباحث الهرم، من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى القسم.

أمام العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، أقر المتهمان بصحة التحريات وارتكابهما الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.