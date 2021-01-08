أخبار عاجلة

التفاصيل تصنع الفرق -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
هولندا تجدِّد إغلاقًا صارمًا للبلاد 3 أسابيع بسبب السلالة الجديدة من كورونا -
الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة -
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد -
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة -
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية -
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة -
رامي جلال: انعقاد مجلس النواب شهادة وفاة اليمين الديني المتشدد -
الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عمدة لندن يعلن الطوارئ لمواجهة تفشٍّ غير مسبوق لكورونا

Print
عمدة لندن يعلن الطوارئ لمواجهة تفشٍّ غير مسبوق لكورونا عمدة لندن يعلن الطوارئ لمواجهة تفشٍّ غير مسبوق لكورونا
1.1 مليون شخص أصيبوا خلال أسبوع في بريطانيا

عمدة لندن يعلن الطوارئ لمواجهة تفشٍّ غير مسبوق لكورونا

قرر عمدة لندن صادق خان، اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ في ظل تسجيل أعداد غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وبعد أسابيع من إعلان بريطانيا عن اكتشاف سلالة متحورة من الفيروس.

وقال "خان": إن "إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بإغراق المستشفيات بالمرضى المصابين"، لافتاً إلى أن معدلات الإصابة المتزايدة تضع ضغطاً هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42%، أي من 640 إلى 908 في الأسبوع حتى 6 يناير، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، سيمون ستيفنز، قد أكد أمس الخميس أنه يتم إدخال أكثر من 800 مريض بكوفيد-19 يومياً في مستشفيات لندن، فيما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الجمعة، أن ما يزيد على 1.1 مليون نسمة أصيبوا بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي.

ومع ارتفاع أعداد الإصابات القياسي بفيروس كورونا، وصل معدل الإصابات في بريطانيا إلى إصابة واحدة بين كل 50 فردًا في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في لندن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل

إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة

إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

شبكة عيون الإخبارية