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بعد تلقيه اللقاح.. "فنان العرب": بادروا بالتطعيم لنتحصن ضد الوباء

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بعد تلقيه اللقاح.. "فنان العرب": بادروا بالتطعيم لنتحصن ضد الوباء بعد تلقيه اللقاح.. "فنان العرب": بادروا بالتطعيم لنتحصن ضد الوباء
أشاد بجهود الدولة في مواجهة الجائحة.. وثمّن دور الكفاءات الصحية

بعد تلقيه اللقاح..

ناشد "فنان العرب" محمد عبده، الجميع، المبادرة بأخذ لقاح "كورونا"، ليكون هناك تحصين فردي ومجتمعي، ضد الوباء، واصًفا تجربة أخذ اللقاح بأنها أبسط من تلقي لقاح الإنفلونزا.

وقال "عبده"، في لقاء مع قناة عقب تلقيه اللقاح في مركز اللقاحات بجدة: التجربة من أبسط ما يمكن مثل ما يأخذ الإنسان تطعيم الإنفلونزا، بل هي أسهل بكثير من إبرة الإنفلونزا.


ووجّه رسالة للجميع حول أهمية هذا اللقاح، بقوله: مثل ما أنزل الله الداء فقد وضع له دواء، فلكل داء دواء، فنبادر ونغتنم الفرصة التي سهل الله لنا بها هذا التطعيم فنأخذه ونتوكل على الله.

وأشاد بالدور الجليل والخدمات العظيمة والإجراءات الاستباقية الموفقة التي قدمتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في التعامل مع هذه الجائحة بوعي كبير، جعل بلادنا في مقدمة الدول التي نجحت في السيطرة على الوباء ومن أقل البلدان في العالم من حيث عدد الإصابات.

ونوّه "فنان العرب" بالكفاءات الصحية والطبية التي تدير وتشرف على مركز اللقاحات، واصفًا ما شاهده من إمكانيات وتجهيزات وتسهيلات وسرعة إجراءات بأنه يدعو للفخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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